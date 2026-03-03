İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı Tehdidi

03.03.2026 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'daki 59 köyü boşaltmaları için uyardı ve hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldenin sakinlerine saldırı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, söz konusu beldelerin sakinlerinin evlerini terk edip en az 1 kilometre uzağa gitmeleri gerektiği kaydedilerek, boşaltılması istenen beldelerde Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği ileri sürüldü.

İsrail ordusu daha önce de Lübnan-İsrail sınırının güney hattında 30 beldenin boşaltılmasını istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.???????

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

İran neden ABD üslerini vuruyor Bakandan tek cümlelik yanıt İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Aliyev’in İran için kullandığı ifade Netanyahu’nun pek hoşuna gitmeyecek Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek
İran’ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı’nda büyük panik İran'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı'nda büyük panik
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
08:11
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
08:09
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:23
Osimhen ve Ndidi İran’a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşanıyor
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 08:39:06. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.