İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaşta 69 komutanı öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana farklı rütbelerden 69 komutanının öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordu radyosunun haberinde, savaşın başlangıcından bu yana 4'ü tuğgeneral rütbeli tugay komutanı, 6 yarbay rütbeli subay, 39 müfreze komutanı, 13 bölük komutanı ve 7'si başka rütbelere sahip onlarca muvazzaf ve yedek komutanın öldürüldüğü bildirildi.
İsrail ordusunun komutanlarla ilgili düzenleme yaptığı, yaklaşık 2 hafta önce bölük komutanları için ordu tarihinde verilen en büyük eğitimin sona erdiği ifade edilen haberde, 54'ü yedek olmak üzere 136'sının eğitimi tamamladığı aktarıldı.
Ordunun gelecek ay 155 subay için yeni bir eğitim düzenleme hazırlığında olduğu belirtilen haberde, normal zamanlarda bu eğitimin, bir buçuk yıl sürdüğü ancak savaş şartlarında iki buçuk aylık bir eğitime dönüştürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.
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