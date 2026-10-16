İsrail ordusunun Dera'da 10 askeri araçla Abidin köyüne sızıp arama yaptığı bildirildi - Son Dakika
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İsrail ordusunun Dera'da 10 askeri araçla Abidin köyüne sızıp arama yaptığı bildirildi

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Suriye devlet televizyonu, İsrail ordusuna ait 10 askeri aracın Dera'nın batısındaki Abidin Barajı yakınındaki bir köye sızdığını bildirdi. İsrail savaş uçakları bölgede alçak uçuş yaptı, tarım arazilerine ateş açıldı ve Abidin köyünün doğu mahallesindeki evlerde arama yapıldı.

İsrail ordusuna ait 10 askeri aracın, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinin batısındaki Abidin Barajı yakınlarındaki bir köye sızdığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İsrail askeri araçlarının işgal altındaki Golan Tepeleri'ne komşu Dera ilinin batısındaki Abidin Barajı yakınlarına girdiği ve bu sırada İsrail savaş uçaklarının da bölge semalarında alçak uçuş yaptığı belirtildi.

Haberde, İsrail işgal güçlerinin bölgedeki tarım arazilerine rastgele ateş açtığı ve Abidin köyünün doğu mahallesindeki evlerde arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.

İsrail, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na rağmen Suriye'nin güneyine yönelik sızma ve müdahalelerini sürdürüyor.

Şam yönetimi ise İsrail ordusunun Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve ülke egemenliğine saygı gösterilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ordusunun Dera'da 10 askeri araçla Abidin köyüne sızıp arama yaptığı bildirildi - Son Dakika
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