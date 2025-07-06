İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarla 68 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin merkezi başta olmak üzere çeşitli bölgelere havadan ve ateşli silahla düzenlediği saldırılarda okul, çadır ve evleri hedef aldı.

Gazze kentinde bulunan Şati Mülteci Kampı'nda zorla yerinde edilmiş yüzlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Ebu Asi okuluna saldıran İsrail ordusu, aralarında çocukların olduğu 7 Filistinliyi öldürdü.

Saldırıda ölenlerin naaşı ve yaralanan çok sayıda Filistinli Şifa Hastanesine nakledildi.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde evlerin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda ise en az 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'nin Şeyh Rıdvan ve En-Nasr mahallelerinde yerinden edilen ailelerin yaşadığı iki evi hedef alan İsrail ordusunun saldırılarında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırları bombalayan İsrail saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ahmed Yasin caddesinde insansız hava aracıyla (İHA) sivil aracı hedef aldığı saldırıda ise 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Gazze'nin doğusundaki Derac mahallesinde Es-Safedi ailesine ait eve düzenlenen saldırıda da 3 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimini hedef alan saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında İHA ile çadırların hedef alındığı saldırıda aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kampın güneyinde evlerinin hedef alındığı bombalı saldırıda, ikisi çocuk 3 Filistinli öldü. Sivil savunma ekipleri hala enkaz altında arama çalışmalarına devam ediyor.

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah bölgesi açıklarında bir balıkçı İsrail'in topçu ateşiyle yaralanmasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi'nin güneyini hedef alan saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde de zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar bombalandı. Çadırları hedef alan üç hava saldırısında hamile bir kadın ve çocukların de olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, çoğu kadın ve onlarca kişinin saldırıya uykuda yakalandığı; çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 418 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 261 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 860 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 24 bin 220 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı 4 bin 931'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.