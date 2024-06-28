İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nde 500'den Fazla Zırhlı Aracı Zarar Gördü - Son Dakika
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İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nde 500'den Fazla Zırhlı Aracı Zarar Gördü

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 500'den fazla askeri zırhlı aracının zarar gördüğü belirtildi. Gazze Şeridi'nde zarar gören İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın hizmet dışı kaldığı veya ordunun kullanımından çıkarıldığı kaydedildi. İsrail ordusunun, Filistinli direnişçilerin saldırılarında zarar gören askeri araçları tamir etmek için Gazze Şeridi'nde iki lojistik merkezi kurduğu aktarıldı.

28.06.2024 18:09
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İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 500'den fazla askeri zırhlı aracının zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in "Maariv" gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'nde zarar gören İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın hizmet dışı kaldığı veya ordunun kullanımından çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Filistinli direnişçilerin saldırılarında zarar gören askeri araçları tamir etmek için Gazze Şeridi'nde iki lojistik merkezi kurduğu aktarıldı.

"İsrail askerleri bedensel ve psikolojik olarak yorgun"

Hasarlı araçları getiren İsrail askerlerinin yakın mesafeden verdikleri kayıplar nedeniyle "bedensel ve psikolojik olarak yorgun olduğu" belirtildi.

Haberde İsrail askerlerine ilişkin, "Birçok kez yakın mesafeden kayıplar yaşadılar ve savaşın bedelini anlayacak kadar olgunlaştılar. Geçmişteki tüm askerlerden daha tecrübeliler ancak bedenleri ve zihinleri yorgun." ifadeleri kullanıldı.

İsrail- Lübnan sınırındaki duruma işaret edilerek, "Eğer onları Lübnan'ın güneyini işgal etmek için çağırırsak, orada olurlar ancak en iyi hallerinde olmayacaklar." değerlendirilmesinde bulunuldu.

"Savaş, İsrail ordusunun tahmininden çok daha fazla silahı tüketti"

Haberde ayrıca "Bu savaş bugüne kadar İsrail ordusunun tüm savaş planlarında tahmin ettiğinden çok daha fazla silahı tüketti." ifadesine yer verildi.

İsrail'in son aylarda, yıllardır aldığından daha fazla silah satın aldığına dikkati çekilen haberde, "birliklere uygulanan tutumlu kullanıma rağmen askeri mühimmat tüketiminin hala yüksek olduğu" bildirildi.

Haberde, "Savaşın başlangıcından bu yana İsrail ordusu, Lübnan'daki savaş için belirlenen silah stoklarını belirledi. Kullanılmaması gereken bu mühimmat korundu ve miktarı artırıldı. Uzun süren ve kesin sonucu olmayan savaşların yaşandığı bir çağda olduğumuz anlayışı orduda yavaş yavaş yayılıyor ve bu alandaki yardımların uzun bir savaş için yeterli olup olmayacağı şüpheli." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet üyelerinin, İsrail ordusunun cephanelik durumuna ilişkin haftalık fikir alışverişinde bulundukları aktarıldı.

???????- "Netanyahu'nun ABD ile yarattığı kriz, ona bahane ve başkasını suçlama fırsatı sunuyor"

Netanyahu'nun ABD yönetimi ile neden olduğu krizin, onu "savaştan uzun vadede vazgeçirebileceği" ifade edilen haberde, "Dolayısıyla Netanyahu, silah tedariki konusunda ABD ile gereksiz bir kriz yarattığında bunun ne demek olduğunu biliyor. Bu kriz, Lübnan'a neden bir askeri harekat başlatılmadığı konusunda ona bir bahane ve başkalarını suçlama fırsatı veriyor." yorumu yapıldı.

Netanyahu, 18 Haziran'da ABD'yi "ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle" suçlamış, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de "Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nde 500'den Fazla Zırhlı Aracı Zarar Gördü - Son Dakika

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