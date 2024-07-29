İsrail ordusunun Lübnan'a saldırı seçenekleri Güvenlik Kabinesi'ne sunulmadı - Son Dakika
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İsrail ordusunun Lübnan'a saldırı seçenekleri Güvenlik Kabinesi'ne sunulmadı

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı için hazırladığı seçenekler ve senaryoların sızabileceği endişesiyle Güvenlik Kabinesi'ne sunulmadığı belirtildi. İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırı sonrası yaşanan gelişmeler üzerine Güvenlik Kabinesi toplandı.

29.07.2024 12:55
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İsrail ordusunun Lübnan'a saldırı seçenekleri ve senaryolarının sızabileceği endişesiyle Güvenlik Kabinesi'ne sunulmadığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırı sonrası Lübnan'a yönelik olası saldırı için çeşitli seçenekler ve senaryolar hazırladığı kaydedildi.

Söz konusu seçenek ve senaryoların sızabileceği endişesiyle dün toplanan Güvenlik Kabinesi'ne sunulmadığı ifade edildi.

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini öne sürerek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın ne zaman ve nasıl olacağını belirlemek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevlendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusunun Lübnan'a saldırı seçenekleri Güvenlik Kabinesi'ne sunulmadı - Son Dakika

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