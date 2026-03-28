İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırısında 3 gazeteci hayatını kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine düzenlediği saldırıda 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan Medya Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Hizbullah'a bağlı "Al Manar" televizyon kanalının muhabiri Ali Şuayib ve Hizbullah'a yakın "Al Mayadeen" televizyonunda çalışan gazeteci Fatma Fetuni'nin ile foto muhabiri Muhammed Fetuni'nin bulunduğu araç, Cizzin ilçesinde İsrail tarafından hedef alındı.

Saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Avn saldırıyı kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Cizzin'de gazetecileri hedef alan İsrail saldırısını sert sözlerle kınadı.

İsrail'in bir kez daha uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve savaş hukukunun en temel kurallarını ihlal ettiğini belirten Avn, görevlerini yerine getiren ve sivil statüde bulunan gazetecilerin hedef alınmasının "açık bir savaş suçu" olduğunu kaydetti.

Avn, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, topraklarımızda yaşananların durdurulması için tüm uluslararası tarafları harekete geçmeye çağırıyoruz. Şehitlerin ailelerine, Lübnan'daki gazetecilik ve medya camiasına başsağlığı dileklerimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu saldırıyı üstlendi

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımla gazetecilerin hedef alındığı saldırıyı üstlendiklerini açıkladı.

Paylaşımda, saldırıda ölen gazeteci Şuayib'in Hizbullah saflarındaki Rıdvan güçleri üyesi olduğu öne sürüldü ve söz konusu kişinin hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Beyrut, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:37:55. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.