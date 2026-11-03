İsrail ordusunun Ramallah'ta 3 beldede 26,5 dönüme el koyma emri çıkardığı bildirildi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki 3 beldede 26 dönümden fazla araziye el konulmasını öngören "askeri emir" çıkardığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun kararının, Ramallah'ın kuzeybatısında 3 beldede yer alan 26,5 dönüme el konulmasını öngördüğü ifade edildi.

Söz konusu arazilerden 5 bin 891dönümünün "devlet arazisi" olarak sınıflandırıldığı kaydedilen açıklamada, "devlet arazisi" tanımının Filistin topraklarına el koymak ve daha sonra bu arazileri yerleşimlerin genişletilmesi için kullanmak amacıyla bir araç olarak değerlendirildiğine işaret edildi.

Kararın, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine giden "Ateret-Neve Tsuf Acil Durum Güzergahı" adı verilen bir yol için çıkarıldığı kaydedildi.

El koyma kararının etkilerinin, askeri emirde belirtilen güzergahtaki arazilerin alanıyla sınırlı kalmadığı, çevredeki kaçak yerleşimler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için başka arazilere de uzanacağı vurgulandı.

İsrail'in son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el konulmasını içeren kararlarında ciddi artış yaşanıyor.

Bunun yanında İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Saldırılar kapsamında öldürme ve gözaltı olaylarının yanı sıra zorla yerinden etme, tarım arazilerini tahrip etme, evleri yıkma ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.