İsrail ordusunun saldırısında bir asker öldü

Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sırasında bir askerin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de düzenlenen saldırılar sırasında 20 yaşında İsrailli çavuşun öldüğü, bir subayın da ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.