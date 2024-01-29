İsrail, Paris müzakerelerinde basına sızan taslak maddeleri yalanladı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yapılması için yürütülen Paris müzakerelerinin basına sızan taslak maddelerini yalanladığı bildirildi.

Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi, Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ve İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı ateşkes taslağına ilişkin basına sızan maddelerin doğru olmadığını açıkladı.

Basına sızan taslakta İsrail'in kabul edemeyeceği maddelerin olduğunu açıklayan Başbakanlık Ofisi, "zafer elde edene kadar savaşacaklarını" belirtti.

Haberde, Başbakanlık Ofisi'nin açıklamayı Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı ortaklarından gelebilecek itirazların önüne geçmek için yapmış olabileceği yorumu yapıldı.

Basına sızan anlaşma taslağına göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 45 gün süreyle durduracağı bunun karşılığında ilk aşamada Gazze Şeridi'ndeki 35-40 arası İsrailli çocuk, yetişkin, yaralı ve hasta esirin serbest bırakılacağı ileri sürüldü.

Ayrıca, Hamas'ın da İsrail hapishanelerindeki çok sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını ve insanlık felaketinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardım gönderilmesini talep ettiği belirtti.

Öte yandan, İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, basına sızan ateşkes taslağı haberleri üzerine yaptığı açıklamada, esir takası karşılığında "ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını kabul etmeyeceğini" açıkladı.

İsrail savaş kabinesinin bu akşam yerel saatle 20.00'da ateşkes ve esir takası teklifini görüşmek üzere toplanması planlanıyordu.

İsrail'in prensipte kabul ettiği ileri sürülen ateşkes taslağının Hamas'a sunulduğu öne sürülmüştü.