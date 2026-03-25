İsrail Polisi Ateş Açtı: 1 Filistinli Öldü

25.03.2026 11:41
Doğu Kudüs'te İsrail polisinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Cebel el-Mukebbir beldesinde ateş açması sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Cebel el-Mukebbir beldesinde bir Filistinliyi, gözaltına almaya çalışıldığı sırada ateş açtı.

İsrail kurşununa hedef olan Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ölen Filistinlinin Emced Şukayrat adlı genç bir Filistinli olduğu ifade edildi.

Açıklamada İsrail güçlerinin 3 kişiyi de gözaltına aldığı aktarıldı.

Öte yandan haberde İsrail polisinden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Filistinlinin İsrail polisinin silahını almaya çalıştığı ve bunun üzerine kendisine ateş açıldığı iddia edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Tartışma yaratan kare Ne yapıyorsun Osimhen Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen
Lübnan’dan sert hamle Büyükelçiyi sınır dışı etti Lübnan'dan sert hamle! Büyükelçiyi sınır dışı etti
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi

11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
