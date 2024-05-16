İsrail Polisi, Doğu Kudüs'te Bir Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Polisi, Doğu Kudüs'te Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ederek onu öldürdü. İsrail ordusu ise Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin bıçakla yaralandığını ve saldırganın kaçtığını belirtti.

16.05.2024 11:07
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla" bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin, polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ve etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, sağlık ekiplerince söz konusu kişinin olay yerinde öldüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Öldürülen Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci yaralandı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güney kesimindeki Yitzhar yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde bir Yahudi yerleşimcinin bıçakla yaralandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, yerleşimcinin bir Filistinli tarafından yaralandığı ve olayın ardından saldırganın kaçtığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

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