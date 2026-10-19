İsrail polisi, gazeteci ve diplomat saldırısı sonrası 10 İsrailliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail polisi, gazeteci ve diplomat saldırısı sonrası 10 İsrailliyi gözaltına aldı

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İsrail polisi, Batı Şeria'da yabancı bir basın mensubu ve Avrupalı diplomatlara yönelik saldırıların ardından gelen tepkiler üzerine 10 İsrailliyi gözaltına aldı. Şafak vakti gözaltına alınan şüphelilerin saldırılara karıştıkları şüphesiyle sorguya sevk edildiği belirtildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da The Washington Post muhabiri Heidi Levine ile Avrupalı diplomatlara yönelik saldırıların ardından gelen uluslararası tepkiler üzerine, Filistin topraklarını gasbeden 10 İsrailliyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, şafak vakti gözaltına alınan 10 İsraillinin sorguya sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 10 İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde "yabancı bir basın mensubuna ve Taybe beldesinde yabancı diplomatlara yönelik saldırılar dahil olmak üzere çeşitli saldırılara karıştıkları şüphesiyle" gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin "hava destekli operasyon" ile gözaltına alındığı ileri sürülen açıklamada, İsrail ordusunun emirlerinin ihlali ve kapalı askeri alan ihlali de yaptıkları, olaylarla bağlantılarını gösteren bulguların ele geçirildiği ve birden fazla araca el konulduğu kaydedildi.

İsrailliler, Avrupalı diplomatları ve ABD'li bir gazeteciyi hedef almıştı

Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir grup İsrailli, 17 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganların diplomatları taşıyan araçların önünü kestiği belirtilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Belçikalı bir diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı görülmüştü.

Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Taybe beldesi, bölgede bu özelliğe sahip tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlileri, bölgedeki aktivistleri ve gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, 16 Ekim'de de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA
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