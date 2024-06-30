İsrail Polisi Göstericilere Küfür Etti - Son Dakika
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İsrail Polisi Göstericilere Küfür Etti

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteride bir protestocuya sinkaflı küfür kullandı. Gösterilerde İsrail polisi ile protestocular arasında yaşanan sürtüşme sonucunda bazı İsrailliler gözaltına alındı. İncelenmek üzere olay hakkında açıklama yapıldı.

30.06.2024 13:59
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İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle düzenlenen gösteride bir protestocuya sinkaflı küfür kullandı.

On binlerce İsrailli, dün başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentleri gibi pek çok noktada gösteriler düzenlendi.

Batı Kudüs'teki Paris Meydanı'nda düzenlenen gösteride İsrail polisi ile protestocular arasında yaşanan sürtüşmenin ardından bazı İsrailliler gözaltına alındı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrailli bir polis gözaltına aldığı bir protestocuya sinkaflı küfürler sarfetti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise söz konusu olay hakkında inceleme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Polisi Göstericilere Küfür Etti - Son Dakika

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