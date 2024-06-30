İsrail Polisi Göstericilere Küfür Etti

Güncel

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle düzenlenen gösteride bir protestocuya sinkaflı küfür kullandı.

On binlerce İsrailli, dün başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentleri gibi pek çok noktada gösteriler düzenlendi.

Batı Kudüs'teki Paris Meydanı'nda düzenlenen gösteride İsrail polisi ile protestocular arasında yaşanan sürtüşmenin ardından bazı İsrailliler gözaltına alındı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrailli bir polis gözaltına aldığı bir protestocuya sinkaflı küfürler sarfetti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise söz konusu olay hakkında inceleme yapılacağı belirtildi.