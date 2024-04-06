İsrail Polisi Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa Yakınlarında Filistinlilere Saldırdı

İsrail polisi, Kadir Gecesi'nde işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında akşam ve teravih namazlarını kılan çok sayıda Filistinliye saldırdı.
Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği ifadelere göre, İsrail polisi akşam ve teravih namazını bitirdikten sonra çok sayıda Filistinli genci dövdü.
İsrail güçlerinin saldırısı sonucu iki Filistinli gencin bedeninde morluklar meydana geldi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, ramazanın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslümanın toplandığını duyurmuştu.
İsrail vatandaşı binlerce Filistinli de Kadir Gecesi'ni idrak etmek için ülkenin dört bir yanından yüzlerce otobüsle Doğu Kudüs'e gelmişti.
Kadir Gecesi için işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e gelmek isteyen binlerce Filistinli, İsrail'in engeline takılmıştı.
İsrail makamları bu yıl Batı Şeria'dan sınırlı sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif'e girişine izin vermişti.
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