İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya 1792 İsrailli baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya 1792 İsrailli baskın düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sukot Bayramı'nın üçüncü gününde 1792 İsrailli, İsrail polisi korumasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs Valiliği baskınları statüko ihlali saydı; İsrail güçleri kentte önlem aldı, 8 Filistinli gözaltına alındı.

Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın üçüncü gününde, Filistin topraklarını gasbeden 1792 İsrailli, polis koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde 1792 İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınların Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan gerçekleştirildiği belirtildi.

Baskına katılanlardan bazılarının Aksa'ya bitkisel adaklar getirdiği ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, bazılarının ise üzerlerindeki tişörtlerde "caminin yıkılması ve kalıntıları üzerine sözde tapınağın inşa edilmesini" savunan kışkırtıcı ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Baskına İsrail polisinin koruması altında katılan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler yaparak dans ettiği, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da Burak (Ağlama) Duvarı'nda düzenlenen ayinlere katıldığı aktarıldı.

Kudüs Valiliği, Talmudik ritüelleri ve çeşitli eylemleri, tarihi ve hukuki statükoyu ihlal eden faaliyetler olarak nitelendirerek; bu duruma, yeni bir dini gerçeklik dayatma girişimi olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kudüs ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, yaya ve araç trafiğine kapattıkları birçok noktada Filistinlilerin iş yerlerine ve eğitim kurumlarına ulaşmasına engel oldu.

Valiliğin açıklamasında, Yahudi bayramı kutlamalarıyla eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin, kentin Eski Şehir bölgesindeki Ömer Mescidi ve Süryani Ortodoks Manastırı'nın kapılarını da kapattığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Mescid-i Aksa'ya ve Burak Duvarı'na gelecek İsraillilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Silvan beldesine çıkan bir yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Kudüs'ün kuzeybatısındaki El-Habib beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, yolları araç lastikleriyle kapattığı ve beldenin merkezine İsrail bayrakları astığı kaydedildi.

Ekonomik kriz uyarısı

Kudüs Valiliği, özellikle Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresindeki Filistinlilere ait dükkanların, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana giderek kötüleşen bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Ekonomik krizin, turizmdeki düşüşe, Yahudi bayramları sebebiyle uygulanan kısıtlamalara ve zorunlu kepenk kapatmalara bağlandığı açıklamada; bu durumun etkilerinin sadece esnafla sınırlı kalmadığı, restoranların, otellerin, ulaşım ve turizm hizmetleri sektörlerinin de süreçten olumsuz etkilendiği belirtildi.

Kudüs çevresinde 8 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan İsrail güçleri, Kudüs'ün çeşitli semtlerinde ve çevre beldelerde sabahın erken saatlerinden itibaren yürüttüğü operasyonlarda; Bedevi beldesinden 4, Ram ve Ebu Dis beldelerinden ikişer kişi olmak üzere toplam 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Söz konusu gözaltıların, İsrail güçlerinin Kudüs çevresindeki Filistin beldelerine düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz kullandığı baskınların ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıDoğu KudüsGüvenlikGüncelİsrailKudüsDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı Uzman çavuşun kahreden sonu Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Fenerbahçe’nin yıldızı baba oluyor Müjdeli haberi duyurdular Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular
Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella ve TFF’ye istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
22:03
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:47
CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 22:27:39. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya 1792 İsrailli baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei