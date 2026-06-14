İsrail Polisinden Doğu Kudüs'te Gözaltılar

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Anata beldesine baskın düzenledi.

Baskında Filistinli Arif Selame ile 4 çocuğu ve 2 yakını İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Haberde, gözaltıların gerekçesine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.