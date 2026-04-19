Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde bulunan Ramallah kentinin kuzeydoğusunda bir evi ve aracı ateşe verdiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Turmus Aya beldesine doğu yönünden saldırdı.
Saldırıda, Filistinli Esad Tufaha'ya ait ev ve Ratib el-Hatib'e ait araç ateşe verildi.
Silahsız Filistinlilerin müdahalesi üzerine saldırganların beldeden çekildiği, olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği ifade edildi.
Öte yandan, İsrail ordusunun da Ramallah'ın kuzeydoğusundaki bazı köylere baskın düzenlediği belirtildi.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El-Mugayyir köyüne yeniden girdiğini, Ebu Felah ve Kefr Malik köylerine de baskın düzenlediğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ramallah'ta Saldırı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?