İsrail, Ramazanın ilk gününde Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, ramazanın ilk gününde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi, altyapıyı tahrip etti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri 25'ten fazla askeri araç ve 4 askeri buldozerle Tulkerim kentine güney ve batı kesimlerinden baskın düzenledi, Tulkerim Mülteci Kampı çevresine çıkan caddelere konuşlandı.
Kent merkezinin altyapısına zarar veren İsrail güçleri, El-Alimi Kavşağı yakınındaki bir caddeyi de kazdı.
İsrail askerleri, kentin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelirken, buldozerler de kampın batı girişindeki Şehit Seyf Ebu Lebed Kavşağı çevresine iki günde ikinci kez zarar verdi.
Kampın içindeki "Cebel en-Nasr" ve "Maslah" mahallelerinde konuşlanan İsrail güçleri, buldozerlerle Nur Şems Mülteci Kampı girişi karşısındaki ana caddeye ve Nasr Camisi çevresine zarar verdi.
Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmaların çıktığı ve şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İsrail askerleri, buldozerlerle Menşiyye Mahallesi girişinde Filistinlilerin mülklerine zarar verdi, 7 Şubat'ta öldürdükleri Filistinli Mutasım el-Ali'ye ait oto yıkama işletmesini yıktı.
Nur Şems'teki birçok mahallede altyapıya zarar veren ve 5 saatin ardından buradan çekilen İsrail askerleri daha sonra Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Kampın ve kampa giden yolların karşısında bulunan Nablus Caddesi'nde konuşlanan İsrail askerleri birçok mahallede altyapıya zarar verdi, baskına karşı çıkan Filistinlilerle çatıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 505 Filistinli gözaltına alındı, İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.
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