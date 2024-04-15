İsrail, Gazze Şeridi'nde operasyon için yedek askerleri göreve çağırıyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde operasyon için yedek askerleri göreve çağırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde operasyonel görevler yürütmek üzere iki tugay yedek askeri görevlendireceğini duyurdu. Yedek birliklerin seferber edilmesi, Refah'taki operasyonları mümkün kılmayı amaçlamaktadır.

15.04.2024 12:45
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde faaliyet göstermeleri için iki tugay yedek askeri göreve çağıracağını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Durum değerlendirmesine göre ordu, Gazze Şeridi'nde operasyonel görevler yürütmek üzere önümüzdeki günlerde yaklaşık iki tugay yedek askeri görevlendirecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu radyosu da ordunun Carmeli (2) Tugayı ve 679. Zırhlı Tugayı'nı dün gece seferber ettiğini belirterek, "İsrail'in Refah'taki operasyonun tarihini öne çekmeyi düşündüğünü" açıkladı.

Her iki tugayın da Gazze Şeridi'nin merkezine gireceği, birinin Gazze'nin kuzey ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'nda diğerinin ise Gazze kıyısındaki ABD iskelesinin güvenliğini sağlayacağı bildirilen açıklamada, yedek birliklerin seferber edilmesinin "Refah'taki operasyonları mümkün kılmayı amaçladığı" kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da dün yer alan haberde, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için "tarihin belli olduğunu" söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu adımı "ertelediği" iddiasına yer verilmişti.

Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı için "tarihin belirlendiğini" söylemişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'nde operasyon için yedek askerleri göreve çağırıyor - Son Dakika

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