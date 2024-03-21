İsrail, Refah kentine kara saldırısı yapmayı planlıyor

İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer, Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah kentine kara saldırısını ABD karşı çıksa da başlatacaklarını açıkladı.
Amerikalı gazeteci Daniel Samuel Senor'un sunduğu "Call Me Back" adlı bir podcast programında konuşan Dermer, Gazze Şeridi'nde "savaşı kazanana kadar" Filistinlilere karşı saldırıların devam edeceğini söyledi.
Gazze Şeridi'nde güvenli bir alan bırakmayan saldırılardan kaçmaya çalışan yaklaşık 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine saldırı konusunda ABD'nin itirazlarını dinlemek için İsrailli bir heyetin Washington'u ziyaret edeceğini hatırlatan Dermer, İsrail'in ABD'nin Refah konusundaki fikirlerini dinleyeceğini ancak iki taraf arasında fikir birliğine varılmasa da "Refah'ı işgal edeceklerini" dile getirdi.
İsrailli Bakan, "Bu gerçekleşecek, İsrail tek başına savaşmak zorunda kalsa da bu olacak. ABD dahil tüm dünya İsrail'e karşı dursa da savaşı kazanana kadar devam edeceğiz. Artık hükümet içinde sol kesim de dahil olmak üzere savaş hedeflerine ulaşılana kadar devam etme konusunda bir görüş hakim." ifadelerini kullandı.
Dermer, Refah'ın Filistinli direnişçilerin "kalesi" olduğunu savunarak, İsrail'in ABD ile anlaşmazlığa neden olsa bile Refah'ın kontrolünü ele alacağını söyledi.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.
Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.
Gazze'de Filistinlilere karşı soykırımla suçlanan İsrail'e siyasi ve askeri destek veren ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile 18 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinde "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" söylemişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Refah kentine kara saldırısı yapmayı planlıyor - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde seçim çalışmaları yürüttü. Akşener, Efeler ilçesinde vatandaşları selamlayarak Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti. Köşk ilçesinde partisinin adayına destek isteyen Akşener, Nazilli'de ise esnaf ziyaretinde bulundu ve seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, maç sırasında yaşanan gerginlikler ve sahaya atlamalarla ilgili savunmalarını yaparken, bazıları kendilerini korumak amacıyla sahaya girdiklerini iddia etti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şahısların Turgutlu ilçesinde yakalandığı ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Bilecik'te yapılan Nevruz Bayramı kutlamalarında eğlenceli ve rekabetli anlar yaşandı. Programa birçok protokol üyesi, öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Aygöl, törende yumurtaların öğrenci ve kadınlara hediye edilmesini istedi. Ayrıca halat çekme yarışması da düzenlendi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Şampiyon Melekler İlkokul ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta Tatar, depremzede vatandaşlara desteklerini göstermek amacıyla yapılan konteyner evlerin açılışını da gerçekleştirdi.
Diyarbakır'ın Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırşehir Valiliği tarafından hayata geçirilen Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi'nin ilk etkinliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TOBB Öğrenci Yurdu bahçesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Aşıkpaşa Tabiat Parkı ve Seyfe Gölü Havzası gibi bölgelere çeşitli ağaç türleri dikilecek.
Ankara Kıbrısköy mevkiinde meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ardından yön levhasına çarptı. Levhaya çarparak ikiye ayrılan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile görüştü. Aydın'a gelen Akşener, Efeler ilçesinde otobüs turu attı ve hediye sepetleri aldı. Atay, Akşener'e plaket verirken, Akşener de Atay'a vazo hediye etti. Akşener, daha sonra Nazilli ve Söke ilçelerindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?