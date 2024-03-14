İsrail, yerinden edilmiş Filistinlileri insani adalara yönlendirecek

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ta muhtemel kara saldırıları öncesinde bölgede mahsur kalan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin önemli kısmını "bölgenin merkezindeki insani adalara" yönlendirmeyi planladığını iddia etti.
The Times of Israel'in haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Refah'a planlanan kara saldırısı öncesinde bölgede sıkışan ve uluslararası kamuoyunda endişelere neden olan Filistinli sivillerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Hagari, Refah'taki sivillerin uluslararası aktörlerle koordineli biçimde belirlenmiş bölgelere taşınmasının, ordunun, öngörülen "kara operasyonuna" yönelik hazırlıklarının önemli parçası olduğunu savundu.
Refah'ta mahsur kalan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin önemli kısmının "bölgenin merkezindeki insani adalara" yönlendirileceğini ifade eden Hagari, söz konusu "insani adalarda" Filistinlilerin geçici barınma, yiyecek, su ve diğer ihtiyaçlarının sağlanacağını öne sürdü.
"Refah'ın tahliyesi" ve kara saldırılarının ne zaman başlayacağını açıklamayan Hagari, "operasyonel açıdan zamanlamanın doğru olmasını istediklerini" dile getirdi.
İsrail ordusu, AA muhabirinin konunun mahiyeti ve detaylarına ilişkin yazılı sorusuna ise henüz yanıt vermedi.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah
Güneydeki Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Bu Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle kente sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in buraya da kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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