İsrail Saldırıları: 23 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Saldırıları: 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

24.07.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sürdürdüğü saldırılarda 9'u yardım bekleyenlerden olmak üzere en az 23 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane ve görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sivillere yönelik hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım için toplanan vatandaşları topçu atışlarıyla hedef alması sonucu biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri bebek olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Orta kesimdeki el-Burayc Mülteci Kampı'nda da İsrail'in bir evin yanı sıra diğer bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde de yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen hava saldırısında aralarında kadınların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde de İsrail ordusunun sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda 2 vatandaş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 23 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''

10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
15:19
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
15:07
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
15:06
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
14:59
Canlı yayında bir garip ’’yumurta pişirme’’ deneyi İzleyenler pek inanmadı
Canlı yayında bir garip ''yumurta pişirme'' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
14:49
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
14:35
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
14:33
Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 11:30:39. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları: 23 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.