İsrail Saldırıları: 51 Ölü, 174 Yaralı! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırıları: 51 Ölü, 174 Yaralı!

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, 174 yaralandı.

13.10.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 51 kişinin öldüğü, 174 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun çoğunluğu güney bölgelerinde olmak üzere Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 306'ya, yaralananların sayısının ise 10 bin 698'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 51 Ölü, 174 Yaralı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah’ın İsrail’deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
16:25 Gülben Ergen Gaziantep’te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti
16:03 Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı
16:03 Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
15:16 Trump’ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi Trump'ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi
15:09 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü
15:03 Hande Yener, Gebze Belediyesi’nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır
15:01 Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak
15:00 Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 23:12:26. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları: 51 Ölü, 174 Yaralı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.