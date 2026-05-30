İsrail Saldırıları Devam Ediyor

30.05.2026 13:12
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırarak son 48 saatte 7 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi ile 25 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 929 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 811 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 938'e, yaralı sayısının da 172 bin 919'a yükseldiği bildirildi.

Ayrıca mayıs ayının başından bu yana kimlik bilgileri kesinleştirilen 112 cenaze daha toplam ölü sayısına eklendi.

Gazze Şeridi'nde en kaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

