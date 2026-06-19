İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Devam Ediyor

19.06.2026 22:32
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Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki sivillere yönelik saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü çocuk çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesini saldırılarla hedef aldığı belirtildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların hedef alındığı aktarılan haberde, saldırılar sonucu 4'ü çocuk çok sayıda Filistinli sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında yaralanan sivillerin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldıkları bilgisinin paylaşıldığı haberde, yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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