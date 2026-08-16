İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Devam Ediyor

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Gazze'de ateşkes olmasına rağmen İsrail'in saldırılarında 1 Filistinli öldü, 7 yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, en az 7 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan İsrail saldırısında da yaralıların olduğu belirtildi.

Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail ordusunun İHA saldırısında Filistinli bir çocuk yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1262 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 168 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 808 kişinin cenazesine ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 391'e, yaralı sayısının 174 bin 280'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

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