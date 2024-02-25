İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Filistinli Anne Çocuklarının Kurtarılması İçin Yardım Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Filistinli Anne Çocuklarının Kurtarılması İçin Yardım Çağrısında Bulundu

İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Filistinli Anne Çocuklarının Kurtarılması İçin Yardım Çağrısında Bulundu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evi bombalanan bir Filistinli anne, çocuklarının kurtarılması için yardım çağrısında bulundu. Sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için hızla eve ulaştı ve ailenin tüm fertlerini çıkarmayı başardı. Ancak saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı. İsrail saldırılarında şu ana kadar binlerce Filistinli öldü, binlerce kişi yaralandı ve sivil altyapı da tahrip edildi.

25.02.2024 23:03  Güncelleme: 23:06
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, evi bombalanan Filistinli anne çocuklarının kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.

Gazze kentinin es-Sabra Mahallesi'nde evleri olan Filistinli bir kadın, sivil savunma ekiplerine telefonla ulaşarak "çabuk, çocuklarım öldü" diyerek acil yardım çağrısında bulundu.

Filistinli Kali ailesine ait eve hızla ulaşarak enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan sivil savunma ekipleri, imkanları dahilinde erişebildikleri kişileri kurtardı.

Sivil savunma ekipleri, evin yıkıntılarının altından çocuklar da dahil ailenin tüm fertlerini çıkarmayı başarırken, bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Devam Ediyor: Filistinli Anne Çocuklarının Kurtarılması İçin Yardım Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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