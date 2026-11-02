İsrail saldırıları Lübnan'da 2026'nın 5 ayında 7 bin hektarın yanmasına neden oldu - Son Dakika
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İsrail saldırıları Lübnan'da 2026'nın 5 ayında 7 bin hektarın yanmasına neden oldu

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Lübnan Çevre Bakanı Tamara ez-Zeyn, İsrail saldırılarının 2026'nın 5 aylık döneminde yaklaşık 7 bin hektar alanı yaktığını açıkladı. Zeyn'e göre bu miktar, doğal nedenlerle 5 yılda yanan alandan daha fazla.

Lübnan Çevre Bakanı Tamara ez-Zeyn, İsrail'in saldırıları nedeniyle 2026'nın 5 aylık döneminde yaklaşık 7 bin hektar alanın yandığını, bu miktarın doğal nedenlerle 5 yılda yanan alandan fazla olduğunu bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Zeyn, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesine yaptığı ziyarette, doğal nedenlerden kaynaklanan yangınların 2025 ve 2026'da önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Bakan Zeyn, İsrail bombardımanlarının bu yılın 5 aylık döneminde yaklaşık 7 bin hektar alanı yaktığını ve bunun doğal nedenlerle 5 yılda yanan alanı aştığını kaydetti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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