SURİYE, 1 Ekim (Xinhua) -- İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Lübnanlılar, Suriye-Lübnan sınırının Suriye tarafında yer alan, başkent Şam yakınlarındaki Jdeidat Yabous sınır kapısında görülüyor, 30 Eylül 2024.
Yerel medyanın Pazartesi günü bildirdiğine göre, İsrail'in geçen hafta Lübnan'a yönelik askeri müdahalesinin tırmanmasından bu yana 52,000'den fazla Lübnan vatandaşı Suriye'ye sığındı. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırıları Lübnanlıları Suriye'ye Sürüklüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?