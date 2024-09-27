İsrail Saldırıları Sebebiyle 42.000 Göç

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ŞAM, 27 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları yüzünden Salı gününden Perşembe günü öğle saatlerine kadar yaklaşık 42.000 kişi Suriye'ye giriş yaptı.

Cideyde Yabus sınır kapısından giriş yapanlar arasında 31.000 Suriye ve 11.000 Lübnan vatandaşı bulunuyor.

Vali Yardımcısı Cesim el-Mahmud, valiliğin gelen Lübnanlılar için Şam'ın güneyindeki üç otel ile Şam kırsalındaki merkezleri hazırladığını ve burada bulunan barınma yerlerine yerleştirildiklerini söyledi.

Mahmud, vilayet genelinde barınma yerleri inşa edildiğini, merkezlerde kalanlara gerekli tüm hizmetlerin sağlandığını ve yetkililerin gelenlerin sayısındaki artışla başa çıkmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Sınır geçişlerindeki bu artış, İsrail'in günlerdir Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine düzenlediği hava saldırılarının ardından Suriye'ye sığınmak isteyen ailelerin toplu göçüyle birlikte yaşandı.

Suriye ile Lübnan arasında yaklaşık 375 kilometre uzunluğunda bir sınır bulunuyor ve Lübnan'daki Masnaa sınır kapısı olarak da bilinen Cideyde Yabus sınır kapısı, iki ülke arasındaki beş ana güzergahtan biri konumunda.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü Lübnan'ın Yunin bölgesine düzenlenen bir hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 23 Suriyeli mültecinin öldüğünü söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada hava saldırısının, İsrail güçlerinin Lübnan ile Suriye arasındaki Matraba sınır kapısını vurmasından birkaç saat önce düzenlendiği ve çatışmalar dolayısıyla bölgeyi terk etmeye çalışan çok sayıda mültecinin yaralandığı belirtildi.