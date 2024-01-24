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İsrail Saldırıları Sonucu 625 Binden Fazla Filistinli Öğrenci Eğitimden Mahrum Kaldı - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Sonucu 625 Binden Fazla Filistinli Öğrenci Eğitimden Mahrum Kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda 625 binden fazla Filistinli öğrenci eğitimden mahrum kaldı. Saldırılarda binlerce öğrenci öldü veya yaralandı, okullar bombalandı ve tahrip edildi. Gazze Şeridi'nde barınma merkezi olarak kullanılan okul sayısı artarken, Batı Şeria'da ise çevrim içi eğitim vermek zorunda kalındı. Uluslararası Eğitim Günü dolayısıyla yayımlanan haberde, Birleşmiş Milletler'in eğitimin önemine vurgu yapıldı.

İsrail Saldırıları Sonucu 625 Binden Fazla Filistinli Öğrenci Eğitimden Mahrum Kaldı
24.01.2024 - 17:19,  Güncelleme: 17:19
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılar 625 binden fazla Filistinli öğrencinin eğitimden mahrum kalmasına yol açtı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın "24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü" dolayısıyla yayımladığı habere göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar eğitim ve öğretime de ciddi zarar verdi. İsrail, saldırılar nedeniyle 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 4 bin 510, Batı Şeria'da 41 olmak üzere toplam 4 bin 551 öğrenci öldürüldü. Saldırılarda, 7 bin 911'i Gazze'de, 282'si Batı Şeria'da olmak üzere 8 bin 193 öğrenci yaralandı.

İsrail saldırılarında ayrıca Gazze'de 231 öğretmen ve yönetici öldürüldü, 756'sı yaralandı. Batı Şeria'da ise 6 öğretmen ve yönetici yaralandı, 71'i gözaltına alındı.

Okullar barınma merkezlerine dönüştürülürken, Gazze Şeridi'nde 281 devlet okulu ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 65 okul bombalanıp tahrip edildi. Bunlardan 83'ü ağır hasar gördü, 7'si tamamen yıkıldı. Batı Şeria'da ise 38 okul basıldı ve tahrip edildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar, okul ve eğitim binalarının yüzde 90'ını doğrudan veya dolaylı olarak etkiledi. Okul binalarının yüzde 29'u tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü için hizmet veremez durumda. Gazze Şeridi'nde 133 devlet okulu barınma merkezi olarak kullanılıyor.

Batı Şeria'da ise 55 okul, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerle temas noktalarında bulundukları için çevrim içi eğitim vermek zorunda kaldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 400 bin civarında öğrenci bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), eğitimin; sürdürülebilir ve dayanıklı toplumlar inşa etme noktasında önemli bir rol oynadığını ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğunu vurgulayarak 3 Aralık 2018 tarih ve 73/25 numaralı Genel Kurul kararıyla 24 Ocak tarihini "Uluslararası Eğitim Günü" olarak ilan etmişti.

Kaynak: AA
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