İsrail Saldırıları Sonucu Gazze\'de Büyük Yıkım

Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde 4 ayı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarının neden olduğu büyük yıkımın boyutunu ortaya koyan görüntüleri "daha çok atom bombası atılmasının ardından oluşan görüntüler" olarak nitelendirdi.
İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, Gazze'nin İsrail ordusunun saldırıları öncesi ve sonrasında havadan çekilen fotoğraflarını yayınladı.
Gazetenin "Gazzeliler evlerinden kaçtı, dönecek yerleri yok" başlıklı raporunda, "Uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkımın boyutlarını ortaya koyuyor. İsrail ordusunun saldırılarının neden olduğu yeni gerçeklik, tüm bölgeyi uzun yıllar etkileyecek." ifadeleri kullanıldı.
Yüz binlerce Gazzelinin evlerinden uzaklaştırıldığı ve Gazze Şeridi'nin geniş bir bölümünün yok edildiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Yerli halk, askeri yetkililer ve gazeteciler büyük yıkım sahnelerini anlatıyor; içlerinden biri Gazze'nin kuzeyini ziyaret ettikten sonra 'Durum atom bombasından sonraki gibi' diyor."
Raporda, savaşın neden olduğu sisli ortam ve İsrail ordusunun gazetecilerin bölgeye girişini kısıtlaması nedeniyle yıkımı doğru bir şekilde tahmin etmenin zor olduğu ancak ABD'li araştırmacılara göre uydu verileri kullanılarak Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yarısının muhtemelen hasar gördüğü veya yıkıldığı bir yıkım haritası oluşturmanın mümkün olduğu kaydedildi.
Haritalarını oluşturmak için uydu analizini kullanan Amerikalı araştırmacılar Corey Shear ve Jamon van den Hoek'e göre, 29 Ocak itibarıyla muhtemelen Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yarısının hasar görmüş veya yıkılmış olduğu aktarıldı.
Raporda ayrıca, Birleşmiş Milletlerin (BM) şubat ayının başından bu yana sunduğu verilere göre Gazze'de konutların yüzde 60'ının hasar gördüğü veya yıkıldığı, 390 eğitim tesisi ile 20 su ve kanalizasyon tesisinin, 183 caminin ve 3 kilisenin hasar gördüğü, Parlamento dahil olmak üzere hükümet binalarının hasar gördüğü veya yıkıldığı kaydedildi.
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı çalındı. Yayınlanan mesajlarda Sürmeli'nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verildi.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırıları Sonucu Gazze'de Büyük Yıkım - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?