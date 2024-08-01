İsrail Saldırıları Sonucu Gazze Felaket Bölgesi Haline Geldi - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Sonucu Gazze Felaket Bölgesi Haline Geldi

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarının 300 gündür devam ettiği Gazze'nin felaket bölgesi haline geldiğini belirtti. İsrail'in saldırıları sonucu pek çok sektör işlevsiz hale geldi, hastaneler ve sağlık merkezleri yıkıldı. Gazze halkı zorla aç bırakıldı ve sıkı ablukaya tabi tutuldu. Yetersiz beslenme sebebiyle 35 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu hapishanelerde toplu mezarlar oluşturdu, mezarlıkları kazdı ve organ çaldı. Gazze'nin felaket bölgesi haline geldiği belirtildi.

01.08.2024 22:07
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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarının 300 gündür devam ettiği Gazze'nin felaket bölgesi haline geldiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite basına yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de pek çok sektörün işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

Sevabite, İsrail ordusunun, sağlık, eğitim, din, ticaret, hizmet ve benzeri pek çok sektörü işlevsiz hale getirdiğini, hastaneler ile sağlık merkezlerini yıkarak hizmet dışı bıraktığını kaydetti.

İsrail ordusunun başta kuzeydeki kentlerde yaşayanlar olmak üzere Gazze halkını zorla aç bıraktığını ve sıkı ablukaya tabi tuttuğunu belirten Sevabite, yetersiz beslenme sebebiyle 35 kişinin hayatını kaybettiğine işaret etti.

İsrail ordusunun, Gazze'deki hapishanelerde 7 toplu mezar oluşturduğunu, 60 mezarlığı buldozerlerle kazdığını, bin 500 mezarı açtığını ve yüzlerce naaştan organ çaldığını ifade eden Sevabite, "Soykırım savaşında 300 gün sonra gelinen noktada, Gazze'nin kelimenin tam manasıyla bir felaket bölgesi haline geldiğini söyleyebiliriz." dedi.

Sevabite son olarak, İsrail ordusunun, gerçeği gizlemek ve Gazze'de işlenen katliamları ifşa etmeye çalışan sesleri susturmak için gazetecileri hedef aldığını vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinlinin öldüğü, 91 bin 128 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Sonucu Gazze Felaket Bölgesi Haline Geldi - Son Dakika

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