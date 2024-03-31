İsrail Saldırılarıyla Yaralanan Filistinliler Uzuvlarını Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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İsrail ordusunun saldırıları ve keskin nişancı kurşunlarıyla bacaklarından yaralanan Filistinliler, gerekli tedavi imkanlarından yoksun oldukları için uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası 177 gündür devam ediyor. Saldırılarda hedef alınan Filistinliler, pek çok uzman doktorun ekip halinde çalışarak gerçekleştirmesi gereken komplike ameliyatlara ihtiyaç duyuyor. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki hastaneler ise bu ameliyatların gerçekleştirilmesi için yeterli donanıma sahip bulunmuyor.

Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de bacaklarından yaralı onlarca Filistinli var. Bu Filistinliler, tedavilerini Gazze dışında tamamlamak istiyor.

Ölen kardeşini aramaya gitti, kurşunların hedefi oldu

Akşa Şehitleri Hastanesindeki yaralılardan biri olan Muhammed Fadl Haccac, kardeşinin şehit olduğu haberi gelince Gazze'nin güneybatısındaki eski Yahudi yerleşim birimi Netzarim'de onu aramaya gitti. Oraya gittiğinde de İsrailli keskin nişancı tarafından vuruldu.

Haccac'ın bacağına saplanan kurşun, adalede büyük bir delik açılmasına ve kemiğinin ise parçalanmasına neden oldu.

Bacağında söz konusu yaralanmadan ötürü 12 santimlik bir kısalma olduğunu belirten Haccac, "İnşaat sektöründe çalışıyordum. 5 çocuğum var. Şimdi aileme ve çocuklarıma kim bakacak, hayatım mahvoldu." dedi.

Haccac, 2 aydır hastanede olduğunu, yeniden yürüyebilmek için bir dizi ameliyat geçirmesi gerektiğini ve hastanede de bu imkanın bulunmadığını belirtti.

Çadırda uyurken saldırıya uğradılar

Gazze'nin doğusundan güneydeki Han Yunus kentine göç eden ve burada 7 kişilik ailesiyle çadırda yaşamaya başlayan Şadi el-Adili'nin (45) kızı Gade de Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

İsrail güçlerinin, bir gece Han Yunus'un batı bölgesine düzenlediği topçu saldırısına uykuda yakalandıklarını kaydeden baba Adili, saldırıda bir oğlunun şehit olduğunu, bir oğlu ile kızı Gade'nin ise yaralandığını söyledi.

Leğen ve uyluk kemikleri ile sırtından yaralanan Gade'nin 55 gündür hastanede olduğunu ancak bir iyileşme kaydetmediğini anlatan baba, kızının dışarıda tedavi olmasını istediğini dile getirdi.

Aile, yaralı çocuklarının tedavisi için ikiye bölündü

Baba, yaralı oğlunun, Kahire'de tedavi gördüğünü ve yanında annesinin olduğunu, kendisinin ise Gazze'de kızı Gade'ye refakat ettiğini dile getirdi.

Ailesinin çocuklarının tedavisi için ikiye bölündüğünü kaydeden baba Adili, kızının tedavisi için gerekli ilaçları temin edemediğini ve bu yüzden onu da annesi ve kardeşinin yanına göndermek istediğini ifade etti.

Hastaneler, gelen vakalara gerekli tıbbi desteği sunamıyor

Aksa Şehitleri Hastanesinde ortopedi cerrahı Muhammed Şahin ise hastanelere gelen vakaların büyük kısmının hava saldırıları, topçu ateşi ya da keskin nişancıların açtığı ateş sonucu yaralanan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Gelen vakaların kemik ve dokularında büyük kırık ve parçalanmalar olduğuna dikkati çeken Şahin, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

"Bu tür vakalarda, ortopedi, estetik ve genel cerrahi ameliyatlarının birlikte yapılması gerekiyor. Bu yaralar ileride komplikasyonlara, enfeksiyonlara sebebiyet veriyor. Yara iltihaplanır ya da enfeksiyon kaparsa bu durum kolaylıkla uzvun ampütesine kadar gidebilir. Bu sıkıntılar, halihazırda Aksa Şehitleri Hastanesinde ve genel olarak Gazze'deki hastanelerde yaşanıyor."

Gazze'de savaş öncesinde ve sonrasında sağlık sektöründe büyük sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Şahin, "Hem tıbbi malzeme hem de insan kaynağı bakımından yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle hastaneye gelen vakalara müdahale etmekte ve sonrasında da takibini yapmakta zorlanıyoruz." dedi.