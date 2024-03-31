İsrail Saldırılarıyla Yaralanan Filistinliler Uzuvlarını Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırılarıyla Yaralanan Filistinliler Uzuvlarını Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

İsrail ordusunun saldırıları ve keskin nişancı kurşunlarıyla bacaklarından yaralanan Filistinliler, tedavi imkanlarından yoksun oldukları için uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Gazze'deki hastaneler yeterli donanıma sahip olmadığı için komplike ameliyatlar gerçekleştirilemiyor. Filistinliler, tedavilerini Gazze dışında tamamlamak istiyor. Ancak sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'de bu imkanlar bulunmuyor.

31.03.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun saldırıları ve keskin nişancı kurşunlarıyla bacaklarından yaralanan Filistinliler, gerekli tedavi imkanlarından yoksun oldukları için uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası 177 gündür devam ediyor. Saldırılarda hedef alınan Filistinliler, pek çok uzman doktorun ekip halinde çalışarak gerçekleştirmesi gereken komplike ameliyatlara ihtiyaç duyuyor. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki hastaneler ise bu ameliyatların gerçekleştirilmesi için yeterli donanıma sahip bulunmuyor.

Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de bacaklarından yaralı onlarca Filistinli var. Bu Filistinliler, tedavilerini Gazze dışında tamamlamak istiyor.

Ölen kardeşini aramaya gitti, kurşunların hedefi oldu

Akşa Şehitleri Hastanesindeki yaralılardan biri olan Muhammed Fadl Haccac, kardeşinin şehit olduğu haberi gelince Gazze'nin güneybatısındaki eski Yahudi yerleşim birimi Netzarim'de onu aramaya gitti. Oraya gittiğinde de İsrailli keskin nişancı tarafından vuruldu.

Haccac'ın bacağına saplanan kurşun, adalede büyük bir delik açılmasına ve kemiğinin ise parçalanmasına neden oldu.

Bacağında söz konusu yaralanmadan ötürü 12 santimlik bir kısalma olduğunu belirten Haccac, "İnşaat sektöründe çalışıyordum. 5 çocuğum var. Şimdi aileme ve çocuklarıma kim bakacak, hayatım mahvoldu." dedi.

Haccac, 2 aydır hastanede olduğunu, yeniden yürüyebilmek için bir dizi ameliyat geçirmesi gerektiğini ve hastanede de bu imkanın bulunmadığını belirtti.

Çadırda uyurken saldırıya uğradılar

Gazze'nin doğusundan güneydeki Han Yunus kentine göç eden ve burada 7 kişilik ailesiyle çadırda yaşamaya başlayan Şadi el-Adili'nin (45) kızı Gade de Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

İsrail güçlerinin, bir gece Han Yunus'un batı bölgesine düzenlediği topçu saldırısına uykuda yakalandıklarını kaydeden baba Adili, saldırıda bir oğlunun şehit olduğunu, bir oğlu ile kızı Gade'nin ise yaralandığını söyledi.

Leğen ve uyluk kemikleri ile sırtından yaralanan Gade'nin 55 gündür hastanede olduğunu ancak bir iyileşme kaydetmediğini anlatan baba, kızının dışarıda tedavi olmasını istediğini dile getirdi.

Aile, yaralı çocuklarının tedavisi için ikiye bölündü

Baba, yaralı oğlunun, Kahire'de tedavi gördüğünü ve yanında annesinin olduğunu, kendisinin ise Gazze'de kızı Gade'ye refakat ettiğini dile getirdi.

Ailesinin çocuklarının tedavisi için ikiye bölündüğünü kaydeden baba Adili, kızının tedavisi için gerekli ilaçları temin edemediğini ve bu yüzden onu da annesi ve kardeşinin yanına göndermek istediğini ifade etti.

Hastaneler, gelen vakalara gerekli tıbbi desteği sunamıyor

Aksa Şehitleri Hastanesinde ortopedi cerrahı Muhammed Şahin ise hastanelere gelen vakaların büyük kısmının hava saldırıları, topçu ateşi ya da keskin nişancıların açtığı ateş sonucu yaralanan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Gelen vakaların kemik ve dokularında büyük kırık ve parçalanmalar olduğuna dikkati çeken Şahin, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

"Bu tür vakalarda, ortopedi, estetik ve genel cerrahi ameliyatlarının birlikte yapılması gerekiyor. Bu yaralar ileride komplikasyonlara, enfeksiyonlara sebebiyet veriyor. Yara iltihaplanır ya da enfeksiyon kaparsa bu durum kolaylıkla uzvun ampütesine kadar gidebilir. Bu sıkıntılar, halihazırda Aksa Şehitleri Hastanesinde ve genel olarak Gazze'deki hastanelerde yaşanıyor."

Gazze'de savaş öncesinde ve sonrasında sağlık sektöründe büyük sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Şahin, "Hem tıbbi malzeme hem de insan kaynağı bakımından yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle hastaneye gelen vakalara müdahale etmekte ve sonrasında da takibini yapmakta zorlanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarıyla Yaralanan Filistinliler Uzuvlarını Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Oyuncu İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti
    09:50 Oyuncu İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti

    Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu İlker Aksum, Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.

  • Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı
    09:50 Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

    Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Bursa'da 17 ilçede bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 seçmen oy kullanacak.

  • Bayburt'ta 303 sandıkta oy kullanma işlemi başladı
    09:50 Bayburt'ta 303 sandıkta oy kullanma işlemi başladı

    Bayburt'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. 59 bin 563 seçmenin bulunduğu Bayburt'ta vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.

  • Engelli ve yaşlı vatandaşlar oy kullanmaya gitti
    09:48 Engelli ve yaşlı vatandaşlar oy kullanmaya gitti

    İstanbul'da oy verme işlemi sürürken, engelli ve yaşlı vatandaşlar da sandık başına gitti. Beşiktaş'ta tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanan Emel Sağlamova isimli seçmen, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Bahçelievler Kudret Saraçoğlu Ortaokulu'na gelen yaşlı bir kadının ise güçlükle merdiveni çıktığı, ardından tekerlekli sandalyeye alınarak oy kullanmaya gittiği görüldü.

  • Denizli'de seçmenler oy kullanmaya başladı
    09:45 Denizli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

    2024 yılı Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Denizli'de vatandaşlar büyükşehir, ilçe belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlarını belirlemek için sandık başında oy kullanmaya başladı. Denizli'de seçmenler sabah saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'a kadar devam edecek.

  • Serpantin taşından ortaya çıkan eserler 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satılıyor
    09:44 Serpantin taşından ortaya çıkan eserler 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satılıyor

    Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığında özenle ortaya çıkardığı eserleri 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satıyor. 55 yaşındaki Özalp, serpantin taşını işleyerek yaptığı eserleri sanat eserine dönüştürüyor. Eserlerin fiyatı boyutuna ve modeline göre değişebiliyor ama 500 dolardan aşağıya satmayı düşünmem. Türkiye'de bu işi yapabileni tanımıyorum, hiç karşıma çıkmadı.

  • Hakkari'de yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidildi
    09:43 Hakkari'de yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidildi

    Hakkari'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemi başladı. 39 bin 702 seçmen, il merkezinde 183 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

  • Süleyman Soylu oyunu kullandı
    09:42 Süleyman Soylu oyunu kullandı

    AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Gaziosmanpaşa'da oyunu kullandı. Soylu, Dobruca Ortaokulu'nda vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1104 nolu sandıkta kullandı.

  • Düzce'de yerel seçimler başladı
    09:42 Düzce'de yerel seçimler başladı

    Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtar ile ihtiyar heyetinin seçileceği yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri için Düzce'de oy verme işlemi başladı. Düzce'de 408 seçim bölgesinde kurulan bin 65 sandıkta toplam 299 bin 196 seçmen oy kullanacak.

  • Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Didim'deki sağlık merkezlerini ziyaret etti
    09:41 Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Didim'deki sağlık merkezlerini ziyaret etti

    Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Didim Altınkum Aile Sağlığı Merkezi ve Didim 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. Şenkul, sağlık personelleriyle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.


09:03 81 ilde seçim heyecanı İşte sandıklardan ilk görüntüler 81 ilde seçim heyecanı! İşte sandıklardan ilk görüntüler
08:40 Kırıkkale’de MHP’li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı Kırıkkale'de MHP'li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı
08:25 Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir
07:57 Türkiye sandık başında Yurt genelinde oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında! Yurt genelinde oy verme işlemi başladı
07:41 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi İşte 5 adımda oy kullanma rehberi 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi! İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
23:47 Kocaeli’de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi Kocaeli'de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi
23:41 Van’da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu
22:39 Kim nerede kullanacak İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler
21:13 DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
19:54 Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 09:51:11. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarıyla Yaralanan Filistinliler Uzuvlarını Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement