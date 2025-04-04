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İsrail Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail, Batı Şeria'da 68 gündür Tulkerim'e ve mülteci kamplarına saldırılarına devam ediyor.

04.04.2025 13:47
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına 68 gündür, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarına ise 55 gündür devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu günün erken saatlerinde kente ve iki mülteci kampına askeri takviyeler gönderdi.

İsrail ordusunun Tulkerim kentiyle eş zamanlı olarak 68 gündür Tulkerim Mülteci Kampı üzerindeki kuşatması devam ediyor.

Kamp, sakinlerinin zorla evlerinden göç ettirilmesi sonrası tamamen boşaldı ve kampta yaşam izleri kalmadı.

Altyapı bütünüyle tahrip edilirken, evler ve tesisler yıkıldı. Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evler ve tesisler ateşe verilirken bazıları harabeye çevrildi.

Ordu, 55 gündür saldırıların sürdüğü kentin doğusundaki Nur Şems Kampı'na giden güzergahta yoğun askeri birlikler konuşlandırdı.

Aynı zamanda, kamp içinde yoğun silah sesleri duyulduğu bildirildi. Kentte ve kamplarda kontrol noktaları kuran İsrail askerlerinin, bölgede araç trafiğini kasten aksattığı kaydedildi.

Araçları durdurup arama yapan askerler, araçlardan birinden bir miktar paraya el koydu. Ayrıca, bazı gençleri alıkoyan askerler, üst araması yaptı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 170'i çocuk 944 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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