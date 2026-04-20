İsrail Saldırılarında 1 Çocuk da Dahil 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda biri çocuk, 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Meğazi Mülteci Kampı yakınında ateş açtı.

Saldırıda Hala Salim Derviş isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ise 1 Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

Ayrıca kamptaki 6. Blok bölgesinde toplanan Filistinli siviller İsrail güçleri tarafından hedef alındı.

Gazze kentinin Şeyh Aclin bölgesinde ise İsrail güçlerinin bombalaması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde ise Filistinli sivillere el bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırıda yaralananlar hastaneye nakledildi.

Yaralıların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Filistin makamlarının 14 Nisan'da açıkladığı verilere göre, İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde en az 2 bin 400 kez ateşkesi ihlal etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son olarak, İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 72 bin 551'e, yaralı sayısının da 172 bin 274'e yükseldiğini açıklamıştı.