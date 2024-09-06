İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde iki eve düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'taki Kandil ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Şahade ailesine ait ev, İsrail topçu saldırısına maruz kaldı.

Söz konusu saldırıda da 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.