İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında İsrail'in sözde "insani" olarak tanımladığı Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlerin bulunduğu çadır hedef alındı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ise Beyt Lahiya beldesinde bir ev İsrail tarafından hedef alındı.

Bombalamada biri çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Cibaliya'daki Eski Gazze sokağında bulunan sivilleri hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

İsrail ayrıca Gazze kentinin batısındaki Nasr mahallesinde sivilleri hedef aldığı bombalamada 2 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.