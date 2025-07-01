İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Netzarim Koridoru bölgesinde yardım kamyonlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybetti, 15'ten fazlası yaralandı. Yaralılar Gazze kentinin güneyindeki Kudüs Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Gazze Vadisi'nin güneyindeki Selahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında durumu ağır 10 kişinin de bulunduğu 50 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Han Yunus kenti doğusunda yer alan el-Karara beldesinde konutları havaya uçurduğunu belirtti.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusunda da hava saldırılarını, topçu bombardımanı, evlere yönelik saldırıları yoğunlaştırdı.