İsrail Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in son saatlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan bombalı saldırısında biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Filistin Stadyumu yakınında toplanan sivilleri hedef alması sonucu en az 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

El-Aksa televizyonunun haberinde ise İsrail ordusuna ait bir keşif uçağının Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater'deki Hayfa Camii yakınında bir grup vatandaşı bombalaması sonucu 5 Filistinlinin öldüğü belirtildi.