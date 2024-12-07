İsrail Saldırılarında 11 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 8 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları da saldırıda hedef alınan evin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan yerinden edilen Nasr ailesine ait olduğunu ifade etti.

Gazze'nin güneyinde ise sağlık yetkilisi İsrail ordusunun Refah ve Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.