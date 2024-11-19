İsrail Saldırılarında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "el-Kahlut" ailesine ait evi bombaladı.

Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki İsrail saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 46 gündür kuşatmasını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen saldırıda, bölge halkı ulaşabildiği ölü ve yaralıları Kemal Advan Hastanesi'ne nakletti.

Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin devam eden İsrail saldırıları sebebiyle ulaşamadığı bölgede bombalanan evin enkazında sıkışanlar bulunuyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun hedef aldığı yerleşim yerinde 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun "Ebu Celale" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az bir Filistinli öldü.