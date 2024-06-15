İsrail Saldırılarında 14 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 14 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda bir bebek ve 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda ise toplamda 37 bin 266 Filistinli öldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

15.06.2024 05:29
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İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 14 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş- Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 14 Filistinli Öldü - Son Dakika

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