İsrail Saldırılarında 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

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GAZZE, 21 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir konuta ve bir araca düzenlediği hava saldırısında en az 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yerel kaynaklar ve görgü tanıkları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Cuma günü Refah kentinin kuzeyindeki Sobah bölgesinde "Dheir" ailesinin evini hedef aldığını söyledi.

Hastane kaynaklarına göre hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, Gazze'deki Filistinli güvenlik kaynakları İsrail uçaklarının şehrin batısındaki Abbas kavşağı yakınlarında bir aracı vurduğunu ve biri çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu arada, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 41.000'i aştı ve Gazzelilerin yüzde 90'ından fazlası yerinden edildi.