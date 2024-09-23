İsrail Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

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GAZZE, 23 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Pazar günü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze Şehri'nin batısında yerinden edilmiş insanların sığındığı Kafr Kasım Okulu'na yönelik İsrail bombardımanında 7 Filistinli hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı. İsrail Savunma Kuvvetleri Pazar günü yaptığı açıklamada Hava Kuvvetleri'nin okul yerleşkesinde faaliyet gösteren Hamas militanlarını hedef aldığını savundu.

İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ın El-Hakkar bölgesinde Dawas ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli daha hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Öte yandan, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan Huzaa kasabasını hedef aldığı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Refah'ın doğusundaki el-Attetira bölgesinde ise İsrail bombardımanının ardından acil durum ekipleri tarafından dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail ordusu bu haberler hakkında yorum yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 41.431'e yükseldi.