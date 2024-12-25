İsrail Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

25.12.2024 14:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin doğusundaki Maan bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyindeki bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli ve eşi öldü.

Deyr el-Belah'taki hava saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde sivilleri hedef aldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle'de bir grup vatandaşı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İHA ile sivilleri hedef aldığı saldırıda da 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Beyt Hanun kasabasının güneyinde de İsrail'in dünkü saldırısında öldüğü tahmin edilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli öldü, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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