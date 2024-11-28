İsrail Saldırılarında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 1'i çocuk 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

28.11.2024 11:18
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun saldırısında, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde evleri bombalanan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan aralıksız saldırılarında bir kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde "Zakkut" ve "Sahvil" ailelerine ait iki evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat'ta İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin el-Cedid Mülteci Kampı'na başlattığı şiddetli saldırılarda 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Abasan bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Cenine Mahallesinde yerleşim yerlerini ve binaları havaya uçurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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