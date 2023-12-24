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İsrail saldırılarında 2 Filistinli gazeteci daha öldürüldü - Son Dakika
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İsrail saldırılarında 2 Filistinli gazeteci daha öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, Filistinli 2 gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, gazetecilerin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu. Bu saldırılarla birlikte Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 103'e yükseldi.

İsrail saldırılarında 2 Filistinli gazeteci daha öldürüldü
24.12.2023 - 15:33,
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli 2 gazetecinin daha öldürüldüğü duyuruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Er-Rey radyosunda ses mühendisi olan gazeteci Muhammed Yunus ez-Zeytuniyye ile Filistin Er-Rey haber ajansında foto muhabiri olan gazeteci Muhammed Abdulhalik el-Af'ın İsrail saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.

İki gazetecinin de İsrail'in Gazze'de "Zeytuniyye" ailesine ait evi bombalaması sonucu hayatını kaybettiği ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 103'e ulaştığı vurgulandı.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 2 Filistinli gazeteci daha öldürüldü - Son Dakika
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