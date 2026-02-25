İsrail Saldırılarında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail Saldırılarında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

25.02.2026 22:26
İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, siviller yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesiminde düzenlediği saldırılar sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yer alan Bi'r 19 bölgesinde bir grup Filistinliyi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Söz konusu saldırıda yaşamını yitiren bir Filistinlin naaşı ile yaralanan siviller, Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Dery el-Belah kentinde de İsrail askerlerinin düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir okulun yakınında ateş açması sonucu bir Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar, İsrail'e ait bir savaş uçağının Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail Gazze kentinin doğusu başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde de topçu ateşi ve silahlı saldırılar gerçekleştirdi.

Ayrıca İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgeleri hedef aldı.

Kaynak: AA

